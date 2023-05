Posto Primeiro inaugura em Alegrete, o primeiro posto temático do RS

No último sábado (29) o projeto dos sonhos dos empresários Sandro Luiz Cunha e Lilian Machado, enfim virou realidade.

O primeiro posto temático do Rio Grande do Sul iniciou suas atividades na cidade de Alegrete, mantendo a qualidade em combustíveis atendimento e preços. A belíssima fachada e o interior da loja de conveniência prestam uma homenagem à cultura gaúcha, onde é possível observar através da decoração, objetos que remetem à infância e que ultrapassam gerações de um povo autêntico, aguerrido e bravo, além dos amplos espaços que são um convite para aquele chimarrão, o cafezinho passado com pão quentinho e a famosa bebida gelada no happy hour.

Em mais de quinze anos de história, a rede de Postos Primeiro atua de forma transparente, com uma equipe de profissionais qualificada, assegurando total controle de qualidade nos produtos e serviços oferecido.



A rede de postos Primeiro possui unidades em várias cidades do Estado e somente em Alegrete já são três unidades localizadas nas ruas, Mariz e Barrros, Bento Manoel e agora também na Venâncio Aires, 419.

A novidade da unidade da rua Venâncio Aires é o novo sistema que atua com cash back. Basta baixar o App e ganhar descontos o ano inteiro.

O início das atividades, foi comemorado por toda a equipe, principalmente pelo carinho e a alegria dos alegretenses que foram desejar boas vindas, fizeram a festa ao som de música com Bruno Souza e superaram as expectativas da Família da Rede de Postos Primeiro.

Postos Primeiro – “ A gente ama o que faz. A gente ama quem faz”.

Em Alegrete, em três endereços:

• Mariz e Barros, 830 – Centro

• Bento Manoel, 1365 – Centro

• Venâncio Aires, 419 – Centro

Aline Menezes