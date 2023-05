Mães de autistas promovem a Mateada Azul em alusão ao mês dedicado à conscientização do TEA

No encerramento do mês de abril azul no dia 30, o bairro Vera Cruz em Alegrete foi palco da primeira Mateada Azul em alusão ao mês da Conscientização do Transtorno do Espectro Autista (TEA). O evento foi totalmente idealizado pelas mães de autistas da região, que uniram esforços para proporcionar um dia de diversão e integração para as crianças e suas famílias.

Com o apoio da comunidade e estabelecimentos locais, a Mateada Azul foi um sucesso, com distribuição gratuita de guloseimas como algodão doce, pipoca, refrigerante e cachorro-quente, além de brinquedos como pula-pula, piscina de bolinhas e tobogã inflável.

A programação também contou com a presença do Espaço Terapêutico Bem Viver e seus profissionais, que ofereceram informações e orientações para as famílias de autistas. A escritora local Betânia Borges Schmitz apresentou seu novo livro e a Tia Denise Pedroso e sua turminha animaram a criançada.

Destaque também para a apresentação do Espaço Ibaldo Musical, que emocionou a todos com seus alunos especiais tocando instrumentos e cantando.

As mães Bartira Lôbo e Débora Anacleto foram as grandes idealizadoras do evento e ficaram muito felizes com o resultado alcançado. A Mateada Azul em Alegrete foi um exemplo de solidariedade, união e amor ao próximo, e as mães agradecem a todos que colaboraram para que esse dia tão especial pudesse acontecer.