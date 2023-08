Homem de 52 anos está desaparecido desde o dia 3 de agosto

Share on Email

Familiares de Robson Dorneles Rodrigues, 52 anos, entraram em contato com o PAT em razão da ausência de notícias e de informações sobre o seu paradeiro. O irmão, Luciano Frigo disse à reportagem que Robson estava residindo no bairro Ibirapuitã em Alegrete, mas é natural de São Francisco de Assis. Trabalhador rural, estava desempregado, contudo tinha um exame, no dia 4, para iniciar a trabalhar algo que não ocorreu pois saiu de casa na quinta-feira (3), e desapareceu.

“O que eu sei é que meu irmão estava em Alegrete cerca de seis meses e, na madrugada do sumiço, teve um desentendimento com a companheira e ela registrou uma ocorrência contra ele ” – citou Luciano.

O longo período sem dar notícias está gerando uma grande apreensão na família. Luciano pontua que, no momento, Robson estava sem celular e sem dinheiro. Ele saiu da casa vestindo apenas a roupa do corpo que era uma calça jeans, tênis preto e camiseta azul.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Robson pode ser repassada à Brigada Militar 190, Polícia Civil 34270300 ou para o irmão pelo 55 99670-3368.

Um registro foi realizado na Delegacia de Polícia de Alegrete por um sobrinho que também reside no Município.