Servidores da educação vão realizar mobilização contra “terceirização”

O movimento está sendo organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Os servidores vão estar em frente ao Centro Administrativo, no dia 10 de agosto a partir das 8h, conforme Patrícia da Rosa. Esse projeto vem sendo tratado pela pasta há mais de dois meses e já houve uma audiência pública proposta pelo vereador, Itamar Rodriguez para tratar desse assunto.

Depois de uma audiêcnia pública, em junho deste ano, para discutir esta pauta o Secretário de educação Rui Alexandre Mederios falou o seguinte:

O que há, na verdade, é a intenção de termos a possibilidade de ampliar o número de vagas ofertadas, já que nosso déficit se aproxima de 200 vagas na rede, só na educação infantil, sem falar na necessidade do Ensino Fundamental”.

O Secretário disse, à época que com a Gestão Compartilhada poderão reabrir a EMEI Dr. Romário e a escola Alexandre Lisboa, suprindo as 200 vagas da educação Infantil. Esclarece que a proposta da Gestão Compartilhada mantém a direção, orientação educacional e diretrizes, além da alimentação escolar e uniformização a cargo da Secretaria de Educação, entrando a parceira com a parte operacional. -“Este modelo não é novo ou inventado pela atual gestão, é regido pela Lei 13.019 e funciona em vários outros lugares que visitamos, a exemplo de Porto Alegre, Farroupilha, Canela, Encantado e Itaqui”, aponta.

Foto: arquivo PAT