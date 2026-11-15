Procissão reúne fiéis em manhã de fé e devoção à Nossa Senhora Conquistadora

A manhã deste domingo (15) foi marcada pela fé e pela devoção em Alegrete. Fiéis participaram da procissão em homenagem a Nossa Senhora Conquistadora, padroeira da comunidade paroquial do bairro Santos Dumont.

A caminhada teve início nas proximidades do Restaurante Prodócimo, de onde os participantes seguiram em direção à Igreja Matriz Nossa Senhora Conquistadora, localizada na Avenida República do Rio Grande. O percurso reuniu integrantes da comunidade em um momento de manifestação religiosa e homenagem à padroeira.

A procissão integrou a programação especial organizada pela paróquia para celebrar Nossa Senhora Conquistadora. Após a chegada dos fiéis à igreja, estava prevista a celebração de uma missa, seguida da bênção de um mosaico dedicado à padroeira, um dos momentos especiais das comemorações deste ano.

Programação religiosa reuniu a comunidade

As homenagens começaram na quinta-feira (12), com a primeira celebração do Tríduo de Nossa Senhora Conquistadora, presidida pelo padre Irineu Neto Guedes Machado, pároco da comunidade.

Na sexta-feira (13), a segunda celebração foi presidida pelo padre Silvio. Já no sábado (14), a terceira missa do tríduo foi conduzida pelo padre Alvano.

O domingo, dia dedicado à padroeira, concentrou os principais momentos da programação, com a procissão, a celebração eucarística e a bênção do mosaico.

A história de Nossa Senhora Conquistadora

A devoção a Nossa Senhora Conquistadora possui raízes na história das missões jesuíticas na região sul da América do Sul.

Conforme o histórico apresentado pela Diocese de Uruguaiana, a imagem da Imaculada Conceição passou a ser conhecida como Nossa Senhora Conquistadora a partir de sua ligação com os trabalhos missionários do padre Roque Gonzáles e de outros jesuítas.

A tradição conta que o missionário levava consigo a imagem de Nossa Senhora durante suas jornadas de evangelização e depositava nela sua confiança para enfrentar os desafios da missão. Dessa relação de fé surgiu a invocação de Nossa Senhora como Conquistadora.

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Em Alegrete, a paróquia dedicada à padroeira está localizada no bairro Santos Dumont e representa um importante espaço de espiritualidade, encontro e participação comunitária.

Confraternização encerra as comemorações

Além das atividades religiosas, a programação deste domingo também prevê um almoço festivo, ao meio-dia, no Salão Paroquial.

O encontro tem como objetivo proporcionar um momento de confraternização entre os integrantes da comunidade e demais participantes das homenagens.

As celebrações reforçam a importância da tradição religiosa e da participação dos fiéis, que mantêm viva a devoção a Nossa Senhora Conquistadora em Alegrete.