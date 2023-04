Homem denuncia a companheira por agressão e insulto

Ele disse que já realizou vários registros, mas a acusada permanece na residência, entretanto, ele deseja representar criminalmente contra a companheira e que ela se retire da casa.

De acordo com a vítima, a última ocorrência foi depois que a mulher chegou na residência gritando e xingando, entrou na cozinha, pegou uma faca e não queria que ele entrasse na casa, pois já estava no pátio.

Na sequência, a acusada pegou uma panela com comida, que seria o almoço do casal, e jogou no lixo, afirmando que era ela a responsável por colocar o alimento em casa, portanto, tinha o direito de fazer o que bem entendesse. Diante das reiteradas ameaças e conflitos, o desejo é que a companheira não fique mais no local.