Confraria de militares ex- integrantes do 6° RCB realiza o primeiro encontro do ano

A Confraria foi fundada em 02 de Agosto de 2003, possui um Estatuto próprio, não tem fins lucrativos, é apartidária, cívica, fraterna, saudosista e inspirada no “Espírito de Corpo” do 6º Regimento de Cavalaria Blindado. Tem número ilimitado de membros que são pessoas de bem, que se respeitam, dispostas a se estimarem e a se apoiarem numa união desinteressada, positiva, fraterna, e que, como militares, tenham servido ou servem no 6º RCB em qualquer espaço de tempo, ou, como civis, tenham sido agraciados com algum título especial de referência, por terem prestado serviços ao Regimento. Seu lema é “Nosso valor não está no que temos, mas sim no que somos!”.



Entre as finalidades, cultiva a camaradagem, a honra, a solidariedade, a elegância de atitudes, os sadios prazeres do corpo e do espírito, na companhia daqueles seus iguais, todos, veteranos do 6º RCB.

A nova Diretoria Executiva, tomou posse em novembro de 2022, tendo como Presidente: Confrade Elson Celmar Flores, Vice-Presidente: Confrade Hiliunes José Anziliero e secretário o Confrade Paulo de Tarso Gomes de Gomes. Eles receberam a Diretoria do Confrade Léo Vasconcellos que serviu no 6º RCB de 1970 a 1971. O Comandante do 6º RCB é o Guardião do Listão.



Nas reuniões, além da leitura das datas festivas e os aniversariantes referentes ao mês subseqüente, divulga-se as atividades realizadas pelo 6º RCB, atualizações documentais, informações gerais.

Desde o caloroso abraço inicial na recepção dos participantes, até o canto da Canção da Cavalaria nas rodas de conversa que se formam o que se observa é um misto de saudades, camaradagem, companheirismo, orgulho e muitos “causos da caserna”.



Dentre os integrantes alguns incorporaram no 6º RCB no ano de 1965, 1966 como o Confrade Joaquim Nunes Rogério, o Confrade Martins Judas Pussi, o Confrade Miguel Angelo Pedroso (1972/1974 – 1989), Confrade Moacir Fonseca (1973/1986), Confrade João Antônio Monteiro(1980/1985),e muitos outros que se orgulham muito de terem vivenciado por um período dentro do 6 º Regimento de Cavalaria Blindado, Regimento José de Abreu.