ADRA desenvolve mais um projeto- a Horta Comunitária para beneficiar mais de 30 famílias

Recentemente, a ADRA introduziu um novo projeto a Horta Comunitária no espaço dos fundos da escola Adventista na Rua Severino Ribeiro, 500. A área com 1.500 m², num terreno baldio, nos fundos da Escola, já recebeu a preparação para implantar a horta comunitária. A ADRA, de acordo com Valdoir Lira, conseguiu uma verba com uma empresa de celulose, de Porto Alegre, que está subsidiando todo o projeto em Alegrete.

A primeira palestra com os interessados ocorreu esta semana, quando o técnico agrícola da Secretaria de Agricultura e Pecuária, Adil Fernades, que explicou tudo sobre a produção de hortaliças. Inicialmente, de acordo com o coordenador, vão ser beneficiadas 30 famílias e a meta é chegar a 41. – Nós queremos que as pessoas venham ajudar a produzir, porque o único trabalho será ajudar a cuidar e depois é levar verduras e hortaliças fresquinhas para as suas casas, ponderou o coordenador da ADRA em Alegrete.

