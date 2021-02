Voluntária da causa animal adotou 35 cães abandonados e precisa de apoio para alimentá-los

Compartilhe















A alegretense Catiuza Severo, procurou o PAT, nesta semana para pedir ajuda e fazer um apelo à comunidade. Ela passou por sérios problemas de saúde e desde então, uma das maneiras que buscou ajuda emocional foi junto aos seus cães. Há época eram apenas dois. Mas, no decorrer dos anos, o apego pelos animais foi se tornando algo que ela descreve como uma missão e, Catiuza passou a recolher e salvar todos os animais que encontrava em situação de maus-tratos, abandonados, entre outros. Com isso, hoje, ela precisa se dedicar a todos de forma integral com os cuidados necessários pois tem um canil, que ela mesma construiu com ajuda da mãe Madelaine Beulque e outros voluntários e doadores.

A luta diária, da alegretense que é filha de Iauri Dias e de Madelaine Beulque, é para conseguir ração e alimentar seus “filhos” de quatro patas. Para isso, uma amiga que acompanhou seu trabalho e dificuldades, fez uma vakinha online.

“Preciso, de ajuda para com meus filhotes de 4 patas, que são minha vida, companheiros do dia a dia. Qualquer ajuda será bem vinda, qualquer valor ou bolsa de ração. Se alguém se identificar com minha batalha, pode chamar no facebook Catiuza Severo que passo o endereço. Não me critiquem, peço apenas ajuda.”- comentou.

Por mês, Catiuza tem o custo de 350kg de ração para os 35 cães que alimenta e cuida. Toda a higienização e trabalho com os animais é realizado por ela. Quem quiser contribuir através da vakinha pode entrar através do link http://vaka.me/1743004