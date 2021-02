Mãe, com filho no colo, é apedrejada pelo companheiro; crianca sofreu lesão na cabeça

Compartilhe















Em discussão entre casal, pai apedreja mulher com filho no colo. A criança ficou ferida na cabeça e foi encaminhada à UPA pela Brigada Militar. Na madrugada de quinta-feira(18), um indivíduo conhecido como Periquito de 25 anos teve um desentendimento, em via pública, com a companheira. A Mulher estava acompanhada dos dois filhos de 2 anos e 1 mês e a menina de seis anos. Em determinado momento, o acusado passou a arremessar pedras contra a vítima de 33 anos que estava com o filho menor no colo. Uma das pedras acertou a cabeça da criança e a mulher passou a gritar por socorro. Populares tentaram socorrê-la, mas o Periquito não parou de arremessar pedras e a Brigada Militar foi acionada, através do 190. Assim que a guarnição chegou no endereço, no bairro Santos Dumont, o acusado tentou fugir, mas foi interceptado e preso. A mulher e as crianças foram encaminhadas à UPA, onde o menino passou por avaliação médica e posteriormente foi liberado. Na Delegacia de Polícia, Conselheiros Tutelares aguardavam a mãe e os filhos. Em contato com a autoridade policial, Delegado de Plantão, foi determinado registro simples. Depois de ouvido, o indivíduo foi liberado. Já a mulher teve atendimento dos conselheiros tutelares com os filhos.