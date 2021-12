Homem é agredido com pedrada em piquete

Share on Email

Conforme o indivíduo, ele saiu do interior do Piquete para tomar uma cerveja e sentou-se em frente ao local. Na sequência, ressaltou que iria para casa. Contudo, enquanto estava consumindo a bebida, uma mulher teria feito alguns questionamentos e, ele não teria respondido, apenas alegando que não “discute” com mulheres.

Logo depois, o esposa da mulher teria o apedrejado, acertando uma pedrada em sua cabeça o que causou uma lesão. A vítima disse que o acusado já teria feito parte da diretoria do Piquete.

O homem solicitou representar criminalmente contra o acusado.