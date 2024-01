Homem é assassinado ao instalar janela na casa de alvo em tentativa de execução

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Os policiais foram acionados após a notícia de que dois indivíduos, um homem de 55 anos e um indivíduo de 24 anos, haviam dado entrada na unidade hospitalar com ferimentos causados por disparos de arma de fogo.

O novo jeito muito esperto de vender carros e lograr os compradores

O fato ocorreu na residência localizada na Invasão da Britadeira, situada no Bairro Honório Lemes. Segundo informações preliminares, as vítimas estavam no processo de instalação de uma janela quando três indivíduos encapuzados, aproximando-se a pé, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra elas.

Depois de muito trabalho, Luis Ricardo comprou um novo violino

Claudio Augusto de Souza Ballejo, de 55 anos, atingido no peito durante o ataque, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito após ser conduzido ao Hospital Santa Casa de Caridade. Já o indivíduo, conhecido como Macaco, de 24 anos, alvejado na perna e região pélvica, foi prontamente atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, transferido para o Hospital Santa Casa de Caridade, onde permanece hospitalizado.

No local, foram apreendidas duas cápsulas deflagradas de munição calibre 380. Até o momento, os autores dos disparos não foram localizados. As vítimas foram conduzidas para atendimento médico por familiares, e o caso está sendo investigado pelas autoridades competentes.