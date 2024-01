Homem é preso ao invadir casa, agredir mulher e ameaçar de morte

A razão da intervenção policial era atender a uma solicitação de apoio feita por uma mulher que chegou ao local alegando ter sido vítima de violência doméstica por seu ex-companheiro.

Para fazer o bem não precisa muito: um banho de mangueira, por exemplo

Os policiais conversaram com a alegretense, de 47 anos, que detalhou os eventos ocorridos mais cedo em sua residência, situada no Bairro Vila Nova. Segundo seu relato, por volta das 11h30, seu ex-companheiro, de 40 anos, esteve na casa e a agrediu, além de atacar seu atual parceiro. Durante a agressão, o acusado proferiu ameaças de morte contra ambos e ainda danificou o vidro traseiro do veículo de propriedade do seu atual companheiro, utilizando um tijolo.

Ataque de cães a rebanho ovino deixa muitos animais mortos e feridos

O agressor foi localizado pela guarnição e, ao ser abordado, confirmou todas as informações fornecidas pela vítima. Diante dos fatos, as partes envolvidas foram conduzidas à Delegacia de Polícia (DP) para os procedimentos legais.

A vítima já possuía medidas protetivas contra o ex, reforçando a gravidade do episódio. Na DP, a Delegada Fernanda Mendonça determinou que o homem fosse autuado em flagrante. Na sequência, ele foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.