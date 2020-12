Homem é assassinado a tiros em Alegrete

Na manhã deste domingo(6), Alegrete registrou mais um homicídio. Segundo informações preliminares, a vítima tem 30 anos e está em um córrego, dentro da mata, à margem da rua Santana no bairro Nilo Soares Gonçalves.

O indivíduo foi morto por disparos de arma de fogo, durante a madrugada.

Segundo relato da Brigada Militar, através do 190, foi realizada uma denúncia de que às 4h teria ocorrido disparos de arma de fogo no bairro e, posteriormente, amigos da vítima o encontraram no local já indicado.

A Brigada Militar foi ao endereço e acionou o Samu que constatou o óbito. A Polícia Civil foi comunicada, assim como, a Perícia de Santana do Livramento.

Até o momento, a identidade da vítima não foi revelada pois o mesmo está de bruços com o rosto dentro de um córrego. Ainda não há suspeitos.