Homem é atacado com facão e baleado por vizinho em Alegrete

Ao chegar ao local, os policiais identificaram a vítima de 52 anos, apresentando ferimentos na perna, mais especificamente na região da tíbia, causados por um disparo de arma de fogo (01 DAF). Segundo o relato do homem, o fato ocorreu no bairro Progresso, nas imediações de sua residência, quando um indivíduo de 38 anos, residente nas proximidades, se aproximou portando um facão e tentou atacá-lo. Após a tentativa de agressão com o facão, o agressor efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção.

O suspeito não foi localizado no momento da ocorrência. A vítima recebeu atendimento médico no Hospital Santa Casa de Caridade, onde permaneceu hospitalizado. O registro foi realizado na Delegacia de Polícia como tentativa de homicídio.