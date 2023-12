Soldado Leal Boff: legado honrado no Grenal da Brigada Militar em Alegrete

Muitas mãos se uniram para erguer o símbolo que permanecerá no quiosque do quartel na Avenida das Pedreiras, agora batizado com o nome do Soldado Igor Leal Boff, falecido aos 39 anos, em abril deste ano.

A homenagem, foi feita pelo renomado artista Derli Vieira da Silva, conhecido como Chapéu Preto, e representa a dedicação e o serviço prestado pelo Soldado Leal à comunidade alegretense e o carinho dos colegas. Sua trajetória foi interrompida em 31 de março de 2023, durante uma abordagem policial que resultou em uma lesão cerebral. Após ser prontamente socorrido pelos colegas de farda, foi encaminhado à UPA e, posteriormente, transferido para Santa Maria, onde, em 4 de abril, foi confirmada a morte cerebral.

A repercussão da morte do policial estendeu-se por diversas cidades do Estado, mas foi em Alegrete que as últimas homenagens foram prestadas e onde ele repousa agora. Leal deixou esposa, pai, mãe, filha e enteada, além de um legado marcado por apelidos carinhosos como “Seco”, “Lea” e “Brigada”, que refletiam seu jeito único e sua disposição em sempre ajudar.

Policial com o dom inquestionável pela profissão, Leal era também apaixonado por futebol e velocross. Desde sua chegada à Brigada Militar em Alegrete, construiu amizades, acumulou conhecimento e nunca se esquivou de suas responsabilidades, orgulhando-se do trabalho que desempenhava a cada segundo. Além de seu comprometimento profissional, era um pai dedicado e um esposo atencioso.

Natural de Santana do Livramento, Leal escolheu o Baita Chão como lar, onde fez uma legião de amigos. Ingressou nas fileiras da Brigada Militar em 2004 e estava lotado no 2° RPMon. Sua despedida não foi apenas do policial, mas do ser humano que construiu ao longo de seus 39 anos.

O sentimento de perda, inicialmente mais perceptível entre os membros da polícia e demais integrantes da segurança pública, estendeu-se à população, destacando a importância daqueles que dedicam suas vidas à proteção.

No quiosque, logo depois de ser colocado o simbolo com nome do soldado, Tenente Aguiar agradeceu a todos, ressaltando a relevância de momentos de união diante das adversidades do dia a dia, enfatizando que, em Alegrete, são uma grande família que se importa mutuamente.

A proposta de homenagem, apresentada pelo Sargento Aquila, foi acolhida calorosamente por todos. Apesar das dúvidas iniciais se iriam fazer a confraternização, a certeza de que Leal amava o esporte e era um atleta consolidou a decisão. O Grenal, onde o time tricolor sagrou-se campeão (2X0), foi mais do que uma disputa esportiva; o evento reforçou a ideia de que a força e a honra estão presentes em todos, e a união entre eles faz toda a diferença, não apenas no campo de jogo, mas na vida cotidiana. O Grenal da Brigada Militar, que teve o troféu Sd. Igor Leal, foi um tributo emocionante e um testemunho do que a solidariedade e a camaradagem podem proporcionar.

Fotos: Flaviane Favero