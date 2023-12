Professores da Unipampa comemoram aprovação de projeto para monitorar ação de gases de efeito estufa nos campos e florestas

Um grupo de professores da Unipampa, conforme o professor Felipe Denardin, do campus da Unipampa de Alegrete, formaram uma proposta que foi uma das cinco contempladas no RS para pesquisa sobre este tema de grande preocupação na atualidade, devido aos efeitos que causa no clima do Planeta. A proposta da Unipampa de Alegrete -Semeando sustentabilidade no pampa: avaliação do impacto da utilização de boas práticas no cultivo do arroz sobre o balanço de gases de efeito estufa foi proposta pelo professor Dr Felipe Denardin Costa.

Professor Felipe Denardin – Unipampa

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul – Fapergs publicou, no último dia 5, o resultado final das propostas aprovadas no o Edital nº 05/2023 de Monitoramento de Gases de Efeito Estufa (GEE) nos Campos e nas Florestas, realizado em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). O edital tem como objetivo apoiar a execução de projetos de pesquisa para medição do balanço de gases nas cadeias produtivas primárias da economia gaúcha.

Com a grande incidência de episódios de eventos climáticos adversos, que o Estado vem sofrendo, este Edital, lançado em setembro deste ano, impulsionará diferentes métodos de monitoramento, proporcionando a construção de uma política climática estratégica e eficiente, através dos resultados obtidos.

Após o período de submissão e da avaliação de mérito, realizada pelo Comitê de Assessoramento Científico da Fapergs, foram aprovadas cinco propostas, que receberão até R$ 3 milhões de investimentos para o prazo máximo de execução dos projetos pelo período de três anos. Os recursos são oriundos do Programa Avançar no valor global R$ 15 milhões, destinados ao apoio das despesas de execução dos projetos aprovados.

Confira abaixo as propostas selecionadas:

Semeando sustentabilidade no pampa: avaliação do impacto da utilização de boas práticas no cultivo do arroz sobre o balanço de gases de efeito estufa – proponente Felipe Denardin Costa – UNIPAMPA

Estudo micrometeorológico e medidas de gases de efeito estufa no Bioma Pampa: conexões com eventos climáticos extremos – proponente Michel Baptistella Stefanello – UFSM

Monitoramento do C no solo e gases de efeito estufa em campos cultivos puros ou integrados e florestas – proponente Paulo César de Faccio Carvalho – UFRGS

Monitoramento das emissões de gases de efeito estufa e estoques de carbono visando mitigação e adaptação às mudanças climáticas em sistemas agropecuários e florestais do Rio Grande do Sul – proponente Sandro José Giacomini – UFSM