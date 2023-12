Arte e tradição vem com tudo no festival ibicuí em Manoel Viana

Realizado pelo Piquete Caudilhos Vianense, em parceria com a Prefeitura de Manoel Viana, o FIAT tem como objetivo valorizar e difundir a cultura gaúcha através de manifestações artísticas, promovendo a integração entre grupos e entidades, resgatando, mantendo e preservando a história e as tradições do Rio Grande do Sul.

Nesta edição o FIAT contará com a realização de concurso de declamação, dança de salão e apresentação das invernadas, nas categorias mirim, juvenil e adulto. As apresentações das declamações e dança de salão ocorrerão no dia 09/12, a partir das 8h30min, no Piquete Caudilhos Vianense. Já as apresentações das invernadas ocorrerão no dia 10/12, a partir das 8h, no Ginásio Tarcísio Colpo. Confira a programação completa;

Sábado (09/12) – Piquete Caudilhos Vianense

8h30min – Abertura Oficial

9h – Concurso de Declamação (Categorias mirim, juvenil e adulto)

12h – Almoço por adesão

15h – Concurso de Dança de Salão (Categorias mirim, juvenil e adulto)

20h – Jantar por adesão

21h – Divulgação dos resultados (premiação com troféus, conforme regulamento

Domingo (10/12) – Ginásio Tarcísio Colpo

6h30min – Credenciamento

8h- Abertura Oficial