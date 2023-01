Homem é encontrado ferido em via pública

Share on Email

Segundo relato dos policiais militares, a guarnição recebeu informações de que um indivíduo estava sangrando, no local Os PMs se depararam com o homem com um corte na testa e outro na nuca.

No relato dos populares, o vigilante teria sido um dos envolvidos. O Samu foi acionado e encaminhou a vítima até a UPA.

De acordo com o vigilante, ele foi até a residência do indivíduo, pois ele foi flagrado por uma câmera de videomonitoramento furtando uma residência.

Contudo, assim que se aproximou, o homem ficou agressivo e o ameaçou com uma faca, momento em que se defendeu com o uso de um cassetete. O indivíduo caiu, bateu a cabeça e sofreu ferimentos.