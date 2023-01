Celular explode no bolso de um homem; ele sofreu queimaduras nas mãos

A vítima sofreu queimaduras nas mãos, após seu telefone celular que estava no bolso da calça ter explodido e pegado fogo.

Segundo informações ao PAT, o homem estava hospedado no Hotel São Jorge, região Central da cidade e iria seguir viagem na manhã de terça. Pouco tempo depois que acordou, antes de deixar o hotel, ocorreu o incidente.

O proprietário do hotel falou com o PAT e ressaltou que fez a foto em razão de que as pessoas não acreditam que possa acontecer, até que isso seja uma realidade com elas, algum familiar ou amigo.

“Fica esse alerta, por sorte não foi nada tão grave, mas o meu cliente saiu daqui com ferimentos nas duas mãos pois no momento em que ocorreu a explosão ele rapidamente tirou o aparelho do bolso da calça”- comentou o empresário. A marca do aparelho não foi divulgada.

O PAT falou com Mineiro, um dos mais conhecidos técnicos da cidade, ele pontuou que esse caso não é uma exceção, que isso acontece frequentemente, porém, são casos distintos em cidades e estados, por essa razão parece muito distante, contudo, é um risco que pode acontecer.

“O celular não pode aquecer, se isso acontecer é um alerta, além disso, um dos grandes riscos e o mais comum de acontecer, são aquelas pessoas que estão usando o aparelho enquanto está carregando. As pessoas ouvem essas histórias e acham que é historinha de WhatsApp.

Podia ter explodido quando ele estivesse usando junto ao ouvido. Neste caso seria algo muito pior”- completou.