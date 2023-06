Homem é encontrado morto pelos familiares, na Vila Nova

O homem, identificado como João Carlos Antunes Macedo, de 63 anos, foi localizado pelos parentes, que imediatamente ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os profissionais da saúde constataram o óbito, aparentemente devido a causas naturais, não apresentando nenhum sinal de violência.

A Polícia Civil assumiu a ocorrência, porém, não foi solicitada perícia no local, uma vez que tudo apontava para uma morte natural. A reportagem não conseguiu obter mais detalhes sobre a saúde prévia do idoso e se ele tinha problemas de saúde. No entanto, este é o segundo caso recente de pessoas que foram encontradas sem vida em situações semelhantes, neste mês de junho. No dia 9, um hóspede de 53 anos foi encontrado morto por mal súbito e/ou infarto em um hotel localizado na região central da cidade.