Um lugar para chamar de seu: todo cuidado é pouco na hora de investir no mercado imobiliário

O ano de 2022 foi de muitas vendas no setor imobiliário. Já 2023, conforme pesquisa da Forbes, não terá a mesma sorte, com juros altos, causa algo chamado incerteza econômica, resultando na queda de confiança do investidor e do consumidor.

É importante lembrar que o mercado econômico é cíclico. Por esse motivo, os bancos estão com receio de empreender e não obter o retorno desejado. No meio disso tudo, um ponto positivo é que as construtoras estão investindo em imóveis com custo menor, que atinge as pessoas com baixa renda.

Pensando nisto, o PAT conversou com a corretora imobiliária Liana Vargas sobre assuntos importantes para os alegretenses que querem adquirir ou alugar um imóvel em breve.

Em relação à venda, Liana fala que pequenas famílias preferem casas em bairros ou apartamentos pequenos. Por outro lado, investidores de imóveis urbanos preferem apartamentos centrais, geralmente novos, com foco em locação, por exemplo. Sobre a preferência por casas ou apartamentos, ela conta que em 2022, na imobiliária que trabalha, casas foram mais vendidas.

Sobre aos financiamentos, a corretora conta que no ano passado havia mais negociações com financiamento bancário, motivados pelas taxas de juros. Os perfis de compradores são dois: o comprador investidor, que busca complementação de renda ou aumento/distribuição do seu patrimônio e o comprador para uso próprio, que utiliza recursos próprios ou financiamento bancário.

Liana, corretora imobiliária

As locações aumentaram, diz Liana, em virtude das aulas presenciais pelas universidades, houve uma retomada no departamento de locações. Com o crescimento da população da cidade somado aos lançamentos de novos empreendimentos, o departamento de locação tende a se manter em constante crescimento.

O PAT pediu que Liane expusesse sua opinião sobre o mercado imobiliário na cidade:

“O mercado imobiliário urbano em Alegrete está em constante mudança. Tanto pelo aumento populacional, quanto pelo crescimento de incorporações imobiliárias das construtoras regionais.

Outra característica que temos no nosso mercado é o número de imóveis com necessidade de regularização (construção ou documentação), para que possa fluir melhor as negociações. São imóveis onde os moradores vão expandindo sem autorização da prefeitura e averbação no registro, ou ainda imóveis com necessidade de inventário há bastante tempo (os famosos imóveis “enrolados”). Na imobiliária em que trabalho, na região central da cidade, auxiliamos em todos esses casos, do início ao fim da regularização, com o objetivo de fazer negócios seguros e da melhor forma”.