Torneio Cinquentinha define finalistas e promove um ensopado de mandioca aos torcedores

No domingo (18), foram definidos os finalistas do Torneio Cinquentinha, realizado no campo no Nacional no bairro Macedo. O desportista Luis Ismael Menezes foi um dos incentivadores em resgatar o local que estava abandonado. Nesta edição, seis equipes jogaram na fase classificatória e no domingo os quatro melhores protagonizaram os confrontos de semifinais.

Com um frio de 7ºC, atletas e torcedores tiveram um incentivo a mais na rodada. O organizador distribuiu cerca de 200 pratos de ensopado de mandioca, para comunidade desportista. Em campo, o Tinga mostrou força e superou o Cruzeiro pelo placar de 3 a 0.

Na outra semi, um jogaço entre Sindicato e Boca Juniors. Após um empate no tempo normal, a vaga na final foi decidida nas penalidades. Melhor para o rubronegro do bairro. Fez 6 a 5, numa acirrada disputa de pênaltis. De acordo com os organizadores, a final entre Sindicato x Tinga está prevista para o próximo domingo (25). A disputa do 3º lugar, será entre Cruzeiro e Boca Juniors.

A cada domingo, o torneio tem levado muitas pessoas ao campo do Nacional. O local que foi resgatado para prática esportiva, tem se destacado com atividades solidárias, e neste último domingo, não foi diferente. Um sopão serviu para aquecer e estreitar ainda mais os laços de amizades entre os desportistas. Um verdadeiro gol de placa no futebol amador de Alegrete.

Fotos: reprodução