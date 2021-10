Homem é encontrado morto por familiares

Idoso foi localizado sem vida pelos sobrinhos. Segundo Boletim de Ocorrência, Martin Ramos de Melo residia em uma peça, no mesmo terreno que fica a casa de um sobrinho.

No último dia 20, devido a ausência do idoso de 73 anos, os familiares o chamaram por diversas vezes, sem ter o retorno, decidiram forçar a porta da residência. Desta forma, conseguiram entrar no local e se depararam com o aposentado, já sem vida.

O Samu foi acionado e os técnicos constataram que não havia sinais vitais. Por esse motivo, a Delegacia de Polícia foi informada e os policiais civis foram ao endereço onde foi realizado o levantamento fotográfico e o corpo removido ao IML da Santa Casa pela Funerária Angelus.

Os familiares informaram que o idosos tinha pressão alta, diabetes e estava realizando alguns exames clínicos. Ele era viúvo e tinha dois filhos que residem em outro Município. Não havia sinais de violência.

As últimas homenagens a Martin Ramos de Melo foram através da Funerária Paraíso. O fato aconteceu no bairro Vera Cruz, em Alegrete.