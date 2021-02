Homem é golpeado com faca no Bairro Gamino

Compartilhe















Homem de 44 anos foi atacado por indivíduo de 60 anos que, armado com uma faca, o golpeou.

Desentendimento entre os dois homens resultou em lesão corporal. Segundo informações da Brigada Militar, a guarnição foi acionada para verificar uma briga onde uma das partes estaria ferida. No endereço, bairro Gamino, os policiais fizeram contato com a vítima de 44 anos que relatou que durante uma discussão com o acusado de 60 anos, o mesmo utilizou uma faca para desferir golpes e o atingiu no braço e no dedo médio do lado esquerdo.

A vítima foi socorrida até a UPA, onde passou por atendimento e posteriormente, os envolvidos foram levados à DPPA. Em contato com o Delegado de Plantão, foi determinado registro simples por lesão corporal. A faca utilizada na agressão foi apreendida.