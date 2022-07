Homem é morto a facadas pelo vizinho em Vacaria

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um homem foi morto a facadas em Vacaria, na Serra, por volta das 21h de terça-feira (5). Segundo a Polícia Civil, Cristiano Borges dos Santos, de 47 anos, foi atingido com vários golpes logo após deixar um estabelecimento comercial no bairro Franciosi.

Conforme os investigadores, o suspeito de ter cometido o crime seria um vizinho da vítima, com quem ele tinha desavenças anteriores. Ele fugiu do local e, apesar de já ter sido identificado, ainda não foi preso. A Polícia Civil investiga, agora, a motivação e se houve premeditação (se o crime foi planejado) do ataque.

O corpo de Santos será velado nesta quarta (6) e sepultado nesta quinta (7) em Muitos Capões.