Covid-19: vacinação para adolescentes de 17 anos, nesta quarta-feira, em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde, informa que nesta quinta-feira, 16, começa a vacinação com a primeira dose contra a Covid-19 para a população de 17 anos sem comorbidades no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, das 9h às 12h e das 13h às 17h ou enquanto houver doses.

No momento da vacinação também podem ser feitas doações de alimentos para a campanha “Vacinação Solidária”. Todas as doações são destinadas à famílias em situação de vulnerabilidade social do município. A campanha é uma iniciativa da Câmara Municipal de Alegrete, do Conselho Municipal de Saúde, da UABA e da Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.