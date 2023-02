Homem é ostensivamente ameaçado de morte por desafeto

Em razão de desavenças antigas, homem sofreu graves ameaças.

De acordo com Boletim de Ocorrência, a vítima disse que estava no interior do seu veículo, estacionado na região central da cidade, na companhia da companheira, quando o agressor passou e retornou no veículo até se aproximar e proferir várias ofensas e ameaças, incluindo de morte.

Por estar acompanhado da esposa, a vítima decidiu sair do local para evitar confusão, entretanto, o homem o teria perseguido por diversas ruas o que o deixou preocupado e também apreensivo diante da atitude do indivíduo.

O motivo do ato agressivo seria por desavenças antigas que originaram processos judiciais entre os envolvidos. Diante da violência, a vítima procurou a DP para registro e solicitou representação criminal contra o agressor.