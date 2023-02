Exposição de animais com pelagens manchadas movimenta o mercado de cavalos no RS

O mês de fevereiro de 2023 será marcado pela celebração especial aos cavalos de pelagem Bragada, Oveira e Tobiana.

É quando a Trajano Silva Remates comemora os 20 anos de um dos grandes eventos da raça crioula, o Mancha Crioula, que será realizado nos dias 9, 10 e 11, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS).

A exposição do Mancha Crioula é a mais badalada do cavalo crioulo das pelagens manchadas, de onde vem animais de todo o Brasil.



A Cabanha Santa luzia e Crioulos La Recoleta, serão umas das cabanhas que representarão Alegrete com 4 animais na exposição.



No 10/2 no Leilão Mancha Crioula, às 20h e 30 min, as cabanhas Santa Luzia e La Recoleta estarão disponibilizando animais diferenciados: 02 fêmeas e 01 macho, o Leilão será transmitindo pela Trajano web no canal YouTube.



A Santa luzia e Crioulos Recoleta, selecionam cavalos crioulos com os mesmos propósitos, selecionando morfologia em animais bragados, oveiros, salgos (olho azul). Em 2022 tivemos

grandes conquistas, nossos animais de pistas estão no CT Humberto Machado, destacam as cabanhas.



Veja os animais que vão participar do Mancha Crioula 23

SL IEMANJA DE LAS MAÑANA, – Somente Exposição





SL JUREMA DE LAS MAÑANA

EXPOSIÇÃO E LEILÃO

SL IMPERADOR II DE LAS MAÑANA

EXPOSIÇAO E LEILÃO

MARCONI RICA DONA

EXPOSIÇÃO E LEILÃO