Homem é preso após agredir equipe de TV que cobria bloqueio de ruas em Porto Alegre, diz polícia

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um homem foi preso em flagrante por lesão corporal após agredir uma equipe de reportagem da TV Bandeirantes em Porto Alegre nesta quarta-feira (2) conforme a Brigada Militar (BM). Os profissionais cobriam o bloqueio golpista de ruas do Centro Histórico da cidade por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro contrários ao resultado das eleições.

Em nota, o Grupo BandRS diz estar prestando auxílio aos profissionais. “É inaceitável qualquer tipo de violência assim bem como o cerceamento ao exercício do trabalho jornalístico”. Veja o comunicado abaixo.

Segundo a polícia, a equipe de reportagem gravava imagens do ato quando o cinegrafista e o auxiliar foram agredidos por um homem. O suspeito desferiu socos contra os profissionais da Band e quebrou equipamentos de gravação.

Policiais da Força Tática do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) viram as agressões e prenderam o indivíduo. O homem não demonstrou resistência e apresentava sinais de embriaguez, segundo a BM.

Os profissionais da Band foram conduzidos para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) para exames e, depois, para registro da ocorrência na Polícia Civil.

Equipe do SBT hostilizada

No mesmo ato, uma equipe do SBT foi hostilizada por apoiadores de Bolsonaro. Segundo a emissora, o repórter Lucas Abati e o cinegrafista Cristiano Mazoni foram cercados e obrigados a sair do local.

O diretor Nacional de Jornalismo do SBT, José Occhiuso, afirma que “o Jornalismo do SBT repudia e condena os atos de hostilidade. As agressões a jornalistas são atentados contra a liberdade de imprensa e não podem ser toleradas”.

Fonte: G1