Pedestre é atropelada e motorista foge sem prestar socorro; BM localizou o veículo em outro bairro

Um motorista atropelou uma pedestre, na rua Cassio Canto e fugiu sem prestar socorro, em Alegrete. Na sequência, a Brigada Militar, localizou o veículo e conduziu o proprietário até a Delegacia de Polícia.

Segundo informações dos PMs, a guarnição foi acionada no bairro Lara em decorrência de um acidente de trânsito, e no endereço, estava apenas a vítima, uma mulher de 44 anos, ferida.

O Samu foi acionado, a encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA e, até o momento, não havia mais detalhes sobre o estado de saúde da pedestre.

O relato de testemunhas, davam conta de que o motorista de um Fiat Palio Weekend, trafegava sentido centro/bairro, quando atropelou e passou por cima da pedestre. Mesmo assim, o condutor não parou o veículo, tampouco , prestou socorro à vítima.

Durante a ocorrência, moradores das adjacências apresentaram imagens de câmeras de videomonitoramento que mostravam a violência do acidente.

Diante das imagens, a guarnição iniciou buscas e localizou a caminhoneta, estacionada, em frente a uma residência, na Avenida das Pedreiras. O proprietário foi identificado e convidado a se deslocar até à Delegacia de Polícia para registro.

Ele informou que é Militar do Exército e havia emprestado o veículo, contudo, não teria informado o nome para os policiais. Na DP, foi feito registro do acidente com fuga do local.

O proprietário estava acompanhado do advogado e informou sua versão. Já o veículo foi recolhido ao depósito do Detran para perícia, de acordo com solicitação da Polícia Civil.

O dono da Fiat Palio Weekend, foi liberado e as imagens do acidente repassadas à Polícia Civil.