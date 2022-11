Secretário anuncia recuperação da Praça da Juventude e ocupação do espaço na Zona Leste

Share on Email

Com problemas na parte elétrica desde sua inauguração, o projeto Praça da Juventude, não decolou em Alegrete.

O complexo de esporte ao lado da Avenida Caverá, próxima a Unipampa, foi inaugurado em 1º de julho de 2016, de lá para cá pouco contemplou a comunidade com sua estrutura.

O projeto Praça da Juventude foi criado em 2007, pelo Ministério do Esporte, e implementado com governos estaduais e municipais com o objetivo de levar um equipamento esportivo público e qualificado para a população que pudesse, ao mesmo tempo, tornar-se ponto de encontro e referência para a juventude. A obra em Alegrete foi iniciada em 2011 e teve investimento de 1,6 milhão de reais.

A reportagem esteve no local e constatou diversos problemas que impedem a praça de proporcionar os benefícios que o complexo poderia ofertar as pessoas. A vegetação tomou conta em alguns pontos, o matagal no anfiteatro retrata um ambiente abandonado, não fosse a presença heroica de zeladores durante 24 horas por dia, e alguns grupos que frequentam a praça.

Telas rasgadas, quadra de vôlei de areia repleta de grama e traves sem redes são alguns dos problemas que se arrastam nos últimos anos. Aliado a tudo isso o local sofre depredação. Vidros quebrados, fiação elétrica roubada, o que compromete todo sistema elétrico que é um problema crônico do local. As pichações estão por todos os lados.

A Praça da Juventude está interditada para o uso, o que não impede de pequenos grupos acessar o local. A pista de skate é um ponto de encontro, dali um jogo de futebol na quadra coberta o no society sempre tem.

O secretario de educação esporte e lazer Rui Medeiros com 60 dias no cargo já estuda uma viabilidade para a praça. A ideia é consertar tudo até o final do ano e ocupar o espaço. Indagado como seria a ocupação, Medeiros exemplifica que a diretoria de esportes poderia ser descentralizada da prefeitura para Zona Leste.

“O prédio tem problemas elétricos desde a construção. Iluminação tem, mas em razão da instalação elétrica ter sido construída por tubulação subterrânea, temos algum problema não identificado ainda e em alguns postes estava dando choque, então por segurança foi tudo desligado. Estamos fazendo um novo projeto para trocar toda a instalação”, explica o secretário.

A prefeitura no entanto não deu prazos para que os consertos fossem efetivados. Dia a dia o patrimônio tem parte depredado e sofre a ação do tempo. Com a chegada de dias mais quentes, o local vai ganhar mais movimento, embora não ofereça um local seguro para prática esportiva.

No momento da reportagem realizada no início da tarde de sexta-feira, um grupo de sete jovens, conversava próximo a pista de skate. As quadras esportivas vazias e uma certeza é que para qualquer melhoria que seja feita, será necessário manutenção e segurança contra a depredação que vem ocorrendo diariamente.