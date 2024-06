Mais de 500 candidatos participaram do concurso para a Câmara de Vereadores de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No sábado, 8, ocorreu a prova do concurso público da Câmara de Vereadores de Alegrete, realizado na Escola Demétrio Ribeiro. O processo seletivo incluiu uma prova teórico-objetiva e uma redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório, e teve início às 14h30, com a chegada dos candidatos prevista para 13h30. Os participantes puderam sair a partir das 15h30, e uma nova etapa começou às 16h.

O concurso contou com 20 salas, cada uma com uma média de 32 candidatos, estimando-se um total de 550 participantes. O exame consistiu em 40 questões e uma redação cujo tema era “O Legislativo Municipal na Luta Contra os Impactos Climáticos”.

Entre os candidatos, Félix Barcelos, alegretense, concorreu ao cargo de agente legislativo e considerou a prova boa, destacando que muitas questões envolviam temas municipais. Naia, de 30 anos, oriunda de Santa Maria, concorreu ao cargo de tesoureiro e achou a época do concurso apropriada, embora tenha considerado a redação difícil.

Eduarda Londero, de Manoel Viana, 19 anos, teve sua primeira experiência com concurso público e aprovou a didática da prova. Aline Rubim, também de Alegrete, elogiou as questões de português e matemática.

Além de alegretenses, o concurso atraiu candidatos de São Francisco de Assis, Pelotas, Rosário do Sul, Uruguaiana, entre outras localidades.

Os cargos disponíveis no concurso incluem:

Agente Legislativo (02 + CR) Idade mínima: 18 anos Ensino Médio completo ou equivalente 30 horas semanais Salário: R$ 3.823,27

Técnico Legislativo em Tecnologia da Informação (CR) Idade mínima: 18 anos Curso Técnico de Informática em Nível de Ensino Médio 30 horas semanais Salário: R$ 4.396,72

Tesoureiro (CR) Idade mínima: 18 anos Ensino Superior Completo 30 horas semanais Salário: R$ 5.814,79



Os candidatos aprovados estarão subordinados à Lei Orgânica Municipal, à Lei Complementar nº 018/2005 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais), à Lei Complementar nº 070/2022 (Plano de Carreira da Câmara Municipal de Alegrete), ao Decreto Municipal nº 192/2011 (Regulamento de Concursos Públicos Municipais) e demais dispositivos legais aplicáveis.

O concurso visou selecionar novos servidores para a Câmara de Vereadores de Alegrete, assegurando que os novos funcionários tenham conhecimentos adequados sobre as questões municipais e estejam aptos a contribuir para o desenvolvimento da cidade.