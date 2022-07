Homem é preso após confessar ter matado a esposa em Rodeio Bonito, diz polícia

Um homem de 60 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (18), em Rodeio Bonito, na Região Norte do RS, após confessar ter matado a esposa, de 59 anos. Ele foi conduzido à Penitenciária de Frederico Westphalen, onde ficará à disposição da Justiça. Ele deve responder por feminicídio, quando o homicídio é praticado contra mulher por razões de gênero.

De acordo com o delegado Gustavo Fleury, o homem chegou à delegacia “transtornado”, informou que havia brigado com a esposa e achava que ela estava morta. A vítima foi encontrada morta, com uma faca na mão, que estava limpa, e marcas no pescoço.

A polícia acredita que a morte tenha sido por asfixia. De acordo com o delegado, os advogados do homem afirmaram que ele tinha problemas psicológicos.

O casal veio do Paraná, e nenhum dos dois tinha antecedentes criminais no RS. A polícia apura se há registros no estado de origem. Vizinhos do casal teriam dito que já escutaram brigas recentemente.