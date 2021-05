Sobrevivente da Covid descreve os 30 dias de angustia, intubações e incertezas

Compartilhe















Periodicamente veiculamos reportagens que inspiram, situações que são grandiosas em todos os sentidos e fazem das pessoas verdadeiras fortalezas.

O reconhecimento, a gratidão e o amor incondicional a todos que participaram da batalha, mas, principalmente, aqueles que foram verdadeiramente importantes para que a paciente tivesse cada dia mais força para lutar e vencer a guerra contra a Covid: a filha, o esposo, os pais, os familiares, amigos, conhecidos e todos os profissionais na área da Saúde da Santa Casa de Alegrete.

A alegretense Janaina Andrade Lencina, é mais uma vencedora do vírus que fez muitas vítimas fatais, que também deixou muitas sequelas em outros pacientes e mostrou que a fé e o amor são fundamentais nessa batalha.

Janaina teve alta depois de 30 dias hospitalizada. Ao sair, ela deixa uma linda e emocionante mensagem a todos que estão na mesma situação, sendo paciente ou familiares. A alegretense acrescenta que para Deus, nada é impossível. Ela pontua que a partir deste ano o dia 13 de maio ficará para sempre marcado como seu renascimento.

“Foram 30 dias de luta, angústia, medo e no fim, gratidão e alegria.

Clamei a Deus para que não me deixasse partir desse plano, chorei por não poder ver minha filha, minha família. Fui para a tão temida UTI, 2 vezes entubada, e 90% de comprometimento do pulmão.

Por muitas vezes achei que não conseguiria e entreguei minha vida nas mãos de Deus.”- ressaltou em uma publicação.

À reportagem do PAT, ela seguiu dizendo que chegou a conclusão que após passar por toda tempestade, vê o quanto a vida é bela. “Tenho amigos, conhecidos e desconhecidos que se preocuparam comigo. Diante da situação que passei, independente da crença religiosa, eles oraram por mim. Isso mostra que nosso Deus é um só. O medo é aterrorizante, faz um mal danado, ai os pensamentos negativos prevalecem e a gente se apavora. Acredito que minha fé, a minha e de todos que oraram por mim foi um instrumento importantíssimo, na minha recuperação, na minha cura” – cita.

Contudo, ela ressalta que aliado a tudo isso, está a evolução da medicina, o conhecimento adquirido por todos os profissionais de saúde em relação a esse vírus. Os profissionais são incansáveis , eles estão sempre numa luta diária para que ninguém perca a batalha e atuam para que todos os pacientes saiam vitoriosos.

“Quero embasar meu pedido feito por esses profissionais para que sejam respeitados todos os protocolos de distanciamento, a importância da higienização e o uso da máscara. A minha filha povoou meus pensamentos durante os 30 dias, meu esposo, meus pais e demais familiares e isso foi muito importante para a força que eu tive para sair do hospital e retornar para minha casa, o que com a graça e bondade de Deus aconteceu. Não tem como não mencionar esse sentimento de gratidão. Eu falo em todas as pessoas citadas e também não poderia deixar de falar da minha médica Pneumologista, Simone Estivalet, que além de uma excelente médica, é de uma humanidade e empatia sem igual. E a todos da equipe de frente que sempre estavam torcendo pela minha recuperação.

Concluo usando esse bordão que já é conhecimento de todos, porém, precisa ser colocado em prática.

Cuidem-se – Cuidemo-nos!- finaliza.