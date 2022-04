Homem é preso com cerca de 300 quilos de carne de capivara em Santana do Livramento

Durante ações de combate ao crime, policiais rodoviários federais sinalizaram para que o condutor de uma Ecosport, que chegava em Santana do Livramento pela BR 158, parasse. O homem, no entanto, ignorou a ordem, quase atropelou os policiais e fugiu por cerca de um quilômetro antes de ser alcançado.

Ao vistoriar o interior do veículo, a equipe policial encontrou oito capivaras abatidas pesando cerca de 300 quilos. As carcaças eram transportadas envoltas em plástico no bagageiro e interior do automóvel, sem qualquer condição de higiene e refrigeração.

O motorista, um homem de 52 anos, natural de Dom Pedrito e com antecedentes policiais por porte ilegal e disparo de arma de fogo, crimes contra a fauna e invasão de propriedade, disse aos policiais que abateu os animais em sua cidade natal e entregaria em Rivera, no Uruguai.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à polícia judiciária local. A carne e o veículo foram apreendidos.