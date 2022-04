Policial civil é baleada durante operação contra tráfico de drogas

Uma policial civil foi baleada, na manhã desta sexta-feira (1º), durante uma operação contra o tráfico de drogas em Rio Grande, na Zona Sul do estado. De acordo com a Polícia Civil, a agente foi socorrida e levada de helicóptero para um hospital da cidade.

A policial, que não teve o nome divulgado, passa por cirurgia e seu estado de saúde é estável. O autor do disparo foi preso. A ocorrência se deu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Querência, no balneário Cassino.

A operação busca identificar uma organização criminosa que seria comandada por um detento da Penitenciária Estadual de Rio Grande. O grupo seria responsável por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Rio Grande foi a cidade mais violenta do interior do RS no primeiro bimestre do ano. Até o fim de março, mais de 30 homicídios já haviam sido registrados no município.

As autoridades de segurança reconhecem a situação, observando piora nos números principalmente após dezembro de 2021, atribuindo os óbitos à guerra entre facções criminosas. O “estopim”, segundo a Polícia Civil, foi um falso plano de fuga armado por um preso para prejudicar rivais na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC).

Ao todo, foram cumpridas 25 medidas judiciais para obtenção de provas, além de ordens de prisão nos bairros Recreio, Profilurb, Cibrazem, Parque Coelho, Rural, Quinta. Também foram aplicados bloqueios em contas bancárias dos investigados.

Cerca de 90 agentes da Polícia Civil de diversas cidades da Zona Sul do RS participam da operação. Um helicóptero e 36 viaturas são utilizados pela corporação.