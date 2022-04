Santa Casa constrói área de convivência e aumenta centro de imagem

Buscando melhorar ainda mais o atendimento aos usuários de Alegrete e da Região, a Santa Casa de Alegrete mantém uma frente de obras ao lado do centro de imagem do Hospital.

Roberto Segabinazzi, provedor do Hospital, diz que a obra vai compreender o Centro de Convivência às pessoas que vêm de fora e, às vezes, precisam ficar o dia inteiro esperando ou até mesmo para pacientes de Alegrete que demoram na espera por exames ou outros procedimentos.

Obra na Santa Casa de Alegrete

O prédio com 1.400 metros quadrados vai ter, também, sala de acolhimento (com mesas, cadeiras e banheiros). Haverá ainda a ampliação para o Centro de Imagem e ambulatório para o Cari saúde com consultórios médicos. No espaço de acolhimento terá uma lanchonete e uma farmácia.

O investimento, conforme Segabinazzi será em torno de três milhões de reais, que estão sendo captados através de emendas parlamentares.