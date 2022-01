Homem é preso com ecstasy, MDMA e quase 20 mil reais na BR 290

Na tarde deste sábado (22), a Polícia Rodoviária Federal prendeu, em Uruguaiana, na BR 290, um homem transportando drogas sintéticas e 20 mil reais em espécie sem procedência.

Em patrulhamento de rotina, policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao condutor de um Argo com placas de Uruguaiana. Os policiais suspeitaram do comportamento do motorista, que demonstrava nervosismo com a situação.

Durante as buscas, os policiais encontraram uma mala fechada com cadeado. Perguntado, o motorista não soube responder qual era o conteúdo e disse que a mala era de um amigo. Os policiais abriram a mala, encontrando 6 comprimidos de ecstasy, 6 gramas de MDMA e 19.900 reais sem origem declarada.

O homem, de 21 anos, natural de Uruguaiana, foi preso em flagrante e conduzido à polícia judiciária local. A droga e o dinheiro foram apreendidos. O homem responderá por tráfico de drogas.