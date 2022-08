Homem é preso com pistola 7.65 e 24 cartuchos intactos

Share on Email

Indivíduo, de 19 anos, foi preso pela Brigada Militar no bairro Vila Nova, em Alegrete.

Segundo informações dos policiais militares, durante o patrulhamento ostensivo, eles identificaram que o acusado estava em atitude suspeita e se aproximaram para efetuar a abordagem.

Assim que percebeu a viatura, o indivíduo tentou fugir e não obedeceu a ordem para parar sendo interceptado, cerca de 300 metros à frente.

Ele correu em direção à Ilha e pulou dentro de uma vala onde tentou dispensar uma pistola calibre 7.65 munciada com 12 cartuchos, além disso, no bolso havia mais um carregador com 12 munições, totalizando 24.

Diante da constatação da arma de fogo, o acusado foi levado à delegacia de Polícia de Alegrete e autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

O crime foi afiançável em cinco salários mínimos. Se o homem não efetuasse o pagamento, seria levado ao Presídio Estadual de Alegrete.

Ele já possui antecedentes criminais. A arma e as munições foram apreendidas.