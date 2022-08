Símbolo da tradição, a Chama Crioula já está a caminho de Alegrete

Depois um período severo de pandemia, este ano de 2022, o maior evento da cultura gaúcha, a Semana dos Festejos volta com a força e a marca do gaúcho.

Neste dia 14 de agosto a centelha da chama crioula sai de Canguçu, na Zona Sul do Estado e vem nas mãos dos cavalarianos da 4ª Região Tradicionalista rumo à Fronteira Oeste do Estado. Evento em Canguçu reuniu cerca de mil cavalarianos.

A Chama Crioula foi distribuída às 30 regiões tradicionalistas gaúchas neste sábado (13) em uma cerimônia realizada em Canguçu, no sul do Estado. O ato marcou o início das atividades da Semana Farroupilha, que se estendem até o dia 20 de setembro.

A cerimônia de geração foi realizada na sexta-feira (12), durante a encenação da história de Joaquim Teixeira Nunes, canguçuense morto durante a Revolução Farroupilha. Pela primeira vez a geração da chama aconteceu em uma cidade do sul do Estado. O evento contou com a presença do governador Ranolfo Vieira Junior.

O Prefeito Márcio Amaral e vereadores de Alegrete, coordenador dos Festejos Cléo Trindade também participaram do ato, em Canguçu.

De lá, pilchados, sobre o lombo de seus cavalos, os 12 cavalarianos, tendo junto duas mulheres, que vão conduzir a chama até o Marco da Três Divisas, são puro orgulho e amor à tradição. Eles vão cavalgar uma média de 40km por dia e parar, num descanso aos animais e para repousar e seguir estrada afora. Dois caminhões de apoio levam material e mais sete cavalos.



O presidente da 4ª Região Tradicionalista, Marco Saldanha Junior integra a comitiva e diz da emoção de estarem, mais uma vez, conduzindo a chama que arde o orgulho de ser gaúcho.

Cavalarianos da 4ª RT

São lindas cenas de quem preserva costumes e a cultura gaúcha e está representando os Municípios de Alegrete, Uruguaiana, Quaraí e Barra do Quaraí. E os crioulos mostram, em todo este trajeto de cerca de 400km, que realmente são rústicos e aguentam longas cavalgadas.

No dia 13 de setembro, inicia oficialmente a Semana dos Festejos quando a chama chega no Marco das Três Divisas e será acesa no Monumento ao Expedicionário na Praça Getúlio Vargas.

Crédito: Manoel Serafim Lucho Dias/Márcio Amaral e Marco Saldanha