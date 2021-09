Homem é preso em flagrante furtando óleo diesel de caminhão

Homem furtou cerca de 15 litros de óleo de um caminhão estacionado em via pública, no bairro Capão do Angico.

Ele foi surpreendido pelos policias militares que, durante o patrulhamento ostensivo o visualizaram em atitude suspeita e o abordaram. Durante a identificação, perceberam que ele estava com o galão, contendo óleo, porém, sem procedência. Entretanto, em buscas realizadas nas imediações, os policiais perceberam que a tampa do tanque de um caminhão estava aberta e constataram junto ao proprietário que o indivíduo havia furtado o combustível. Naquela região, no bairro Capão do Angico, houve muita incidência nos últimos dias de furtos em veículos.

O acusado foi levado à Delegacia de Polícia e, em contato com o Delegado responsável pela DPPA, Erickson Gonçalves de Freitas, foi determinado registro simples e o material restituído ao dono. O fato ocorreu na madrugada de sexta-feira(17), por volta das 4h20min.