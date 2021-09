Reforço policial da BM colocou ordem nas badernas durante madrugada nos patinhos

O reforço no efetivo da Brigada Militar possibilitou uma ação mais específica em relação às aglomerações em pontos distintos de Alegrete, principalmente, na Praça dos Patinhos.

A madrugada de sábado (18), foi de dispersão e muita ação dos policiais militares que contaram com o apoio do reforço do Grupo Tático de Uruguaiana.

O que era uma balbúrdia e um descontrole, nos outros finais de semana, teve uma outra realidade. Com a possibilidade de colocar seis viaturas na rua, a dispersão aconteceu de forma rápida com barreiras, autuações e inúmeras abordagens. Alguns proprietários de veículos que foram flagrados com som acima do permitido pela Lei foram autuados e as caixas de som entre outros equipamentos apreendidos. A madrugada, por volta das 2h, nas imediações do Parque Rui Ramos estava uma tranquilidade. O que, com certeza, refletiu de forma muito positiva a todos os moradores que procuraram o Legislativo com um pedido de socorro, na última semana. Entretanto, a resposta veio do Comando da Brigada Militar, local, através do Capitão Jean Quatrim, que mais uma vez não evidou esforços, mesmo em férias, e buscou o reforço no efetivo.

As ações ocorreram em vários pontos com denúncias de aglomerações, assim como, barreiras localizadas em locais distintos que também resultaram na fiscalização do trânsito e no combate a vários crimes, entre eles, tráfico de drogas. Foi uma fiscalização com patrulhamento ostensivo preventivo. O resultado foi muito positivo e, em todos os locais, as junções foram desfeitas garantindo assim, o sossego alheio.

É de conhecimento de toda população o defict no efetivo de Alegrete. Por esse motivo, até então, não havia possibilidade de manter guarnições específicas para esses endereços. Pois, além do efetivo reduzido os policiais também atuam de forma muito ostensiva em todos os bairros e centro da cidade. Com o aumento da população nas ruas, também aumentaram de forma expressiva alguns crimes, como foi possível acompanhar no final de semana passada onde os policiais se dividiram entre os atendimentos relacionados a tentativa de homicídio, Maria da Penha(3), assaltos, acidentes de trânsito, furtos entre outras denúncias e chamados. O 190 não parou um minuto.

Durante as ações da Brigada Militar, alguns pontos também foi possível verificar que alguns estabelecimentos estavam descumprindo o Decreto Municipal, pois a venda de bebida alcoólica permanecia no balcão após a 1h.

Em um dos locais, no momento do flagrante, não havia fiscalização da Prefeitura Municipal de Alegrete e a autuação foi feita pela BM.

Em contato com o Secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Rui Medeiros, ele destacou que a fiscalização se mantém e que ações já estavam previstas e devem ser efetivadas.

A exemplos da extinção dos Bondes, das aglomerações dos Universitários na Barão do Amazonas, aglomerações em frente a outros locais, antes da pandemia, mais uma vez, a Brigada Militar dá resposta para comunidade com ações efetivas e com resultados positivos. Por esse motivo, se torna ainda mais importante que todos os orgãos competentes, Entidades, Instituições, entre outros se mobilizem para que Alegrete possa ser contemplada com mais policiais, não apenas no papel ou em falas, mas que todos avaliem a prioridade deste assunto relacionado ao defict do efetivo na cidade. As ações da polícia militar de Alegrete é referência na cidade e na região, não deixando de citar o estado, mas a busca por mais policiais é uma luta de décadas.