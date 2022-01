Homem é preso em flagrante, pela Brigada Militar, após arrombar loja no Centro

Ela pontuou a agilidade da Brigada Militar que prendeu o indivíduo em flagrante. A ocorrência foi por volta das 3h50min, desta quarta-feira(26), quando a guarnição foi comunicada por um trabalhador, que estava nas imediações, que um indivíduo teria entrado na loja.

O cão que fica ali, saiu para rua e chamou atenção do homem que visualizou o acusado dentro do estabelecimento. Os policiais, rapidamente, chegaram no endereço e o abordaram já no lado externo com algumas peças de roupa, com etiqueta da entidade Conexão Animal.

Foi constatado, também, que a porta da loja estava danificada e aberta. O homem foi levado à Delegacia de Polícia onde foi atuado em flagrante por furto qualificado, inafiançável.

Depois dos tramites legais, foi conduzido ao Presídio Estadual de Alegrete. Ele já é conhecido no meio policial e tem antecedentes policiais. O acusado também revirou todo o estabelecimento.

Outro furto cerca de duas horas antes de ser preso.

Por volta da 1h, o mesmo indivíduo que é conhecido como Zito, tinha sido socorrido pelos Bombeiros e encaminhado à UPA após tentar furtar um celular e ser agredido por populares que impediram a ação dele. Os policiais militares estiveram na UPA e realizaram a ocorrência. A vítima do furto não foi localizada.

Na semana passada, também, tinha invadido um outro estabelecimento comercial para furtar e foi flagrado pelo proprietário, na Zona Leste.

Antecedentes

No ano de 2014, aos 17 anos, Zito foi apreendido depois de assassinar uma tia com mais de 16 facadas. À época, o crime chocou pela violência e crueldade. Usuário de droga, ele teria chamado seus comparsas para roubar os bens da vítima e, ao ser flagrado por ela, assassinou Margarete Rodrigues da Silva, de 49 anos. O mesmo confessou o crime à policia, revelando que o corpo estava no banheiro da residência da vítima na Avenida Espinilho no bairro Capão do Angico. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (18) de julho, mas só foi descoberto no sábado à tarde. A polícia confirmou que as impressões digitais encontradas no corpo da vítima eram realmente do sobrinho.

Para a polícia o crime foi considerado latrocínio. Ele foi apreendido e encaminhado para a FASE em Uruguaiana.