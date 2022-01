Deficiência na estrutura de iluminação da Tiaraju deixa avenida às escuras

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Avenida Tiaraju na altura da Pista de Eventos está sem iluminação na pista que dá acesso a Avenida República Riograndense e o Bairro Capão do Angico. No lado oposto algumas luminárias também não estão funcionando.

Problema é mais complexo que somente troca de luminárias

O problema foi relatado à reportagem, que tão logo soube da situação entrou em contato com o setor de iluminação pública. O engenheiro eletricista Luis Gabriel Martins encarregado pelo setor disse que já estava sabendo da situação.

Há pelo menos duas semanas sem iluminação no local, o profissional avalia que terá que ser refeito um trabalho mais minucioso no local. Ele destaca que o sistema de aterramento é ineficiente e a obra foi feita com materiais de baixa qualidade.

Parte da iluminação da Pista de Eventos não funciona

Em 2019, a prefeitura tentou reparar o conserto da obra que havia sido abandonado por uma empresa que não executou o serviço conforme edital. De lá para cá, nunca houve o funcionamento 100% das luminárias.

“Isso é um problema que vem se agravando ao longo do tempo. Estou com um projeto para execução, mas está em fase de documentação”, explica o engenheiro.

No entanto o secretário de infraestrutura Mário Rivelino Soares ressaltou que foi encaminhado a compra de luminárias para reposição. Porém um serviço de aterramento será necessário no local.

Segunda a prefeitura, não existe um prazo determinado para o restabelecimento da iluminação na Pista de Eventos da Avenida Tiaraju.