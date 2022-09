Homem é preso em via pública com espingarda

Share on Email

Homem, de 24 anos, foi preso em flagrante ao ser abordado em via pública com uma espingarda calibre 22.

Segundo informações da Brigada Militar, durante o patrulhamento ostensivo, na tarde da última segunda-feira(19), os policiais visualizaram o indivíduo com um objeto semelhante a uma arma de fogo. Ele estava em via pública, no bairro Nossa Senhora Conceição Aparecida.

Assim que a guarnição se aproximou, constatou se tratar de uma espingarda calibre 22. Por esse motivo, o homem foi abordado, identificado e conduzido à Delegacia de Polícia de Alegrete.

O indivíduo, ao perceber a viatura, tentou se desfazer da arma, porém, sem sucesso. Na Delegacia, ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido.