Há três meses do final do ano vão abrir contratações temporárias

Com a chegada do fim do ano e do verão, vão surgir as contratações de vagas temporárias, oportunidade para quem quer entrar no mercado de trabalho. No Rio Grande do Sul, atualmente, são cerca de 1,5 mil postos abertos em diferentes setores.

Aqui em Alegrete abrem vagas para o setor de comércio e mercados

Uma empresa em Panambi, na região Noroeste do estado, que produz peças para o setor automotivo, abriu 50 vagas para contratação temporária de nove meses. Não é necessária experiência e a escolaridade mínima exigida é o ensino fundamental ou ensino médio, dependendo do cargo. Os salários são diferenciados.

No Litoral Norte, uma rede de supermercados começou o recrutamento de 600 funcionários. O salário inicial é de pouco mais de R$ 1,2 mil e vai até R$ 2.114, mais benefícios. O candidato pode se inscrever no site ou procurar as unidades do supermercado em Torres, Tramandaí e Capão da Canoa. Quem se inscreve primeiro tem mais chances.

Também está aberto o período de contratações temporárias nas agencias FGTAS/Sine de todo o estado. Neste caso, não para o setor de comércio, mas para a agroindústria. São 943 vagas com salario variando de um salario mínimo e meio a dois.

De acordo com Juliano Almeida, técnico do FGTAS, em geral, essas ofertas temporárias começam a surgir a partir de outubro em maior número no setor de serviços e comercio. Este ano, entretanto, a oferta maior relacionado a safra. Não é necessária experiência prévia.

Há vagas também em supermercados — Foto: Reprodução/ RBSTV