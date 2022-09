Extinção da Chama Crioula marcou o fim de uma Semana Farroupilha sem incidentes

A extinção da Chama Crioula, na Praça Getúlio Vargas, em Alegrete, no final da tarde de terça-feira (20), encerrou a Semana Farroupilha 2020.

Neste dia 20, diferente do ano passado, um bom público acompanhou a cerimônia, que teve como responsáveis pela extinção o Secretário de Educação Rui Medeiros e o Coordenador da 4ª RT, Marcos Saldanha.

A importância da Chama Crioula para os gaúchos remete ao acendimento no dia 13. É um dos atos mais simbólicos do Movimento Tradicionalista Gaúcho, pois no dia sete de setembro de 1947 – antes mesmo da criação do primeiro CTG no Estado, em 1948, foi retirada a centelha do fogo simbólico para que fosse transformada em Chama Crioula. Por esse motivo marca o início e o encerramento da Semana Farroupilha.

Além da extinção da Chama Crioula, também ocorreu a entrega de troféus para Peões e Prendas, assim como, de premiações relacionadas à Semana Farroupilha.

Também houve a manifestação do coordenador dos Festejos Farroupilhas, Cléo Trindade, Coordenador da 4ª RT, Marcos Saldanha, Vice-Prefeito Jesse Trindade e da patrona dos Festejos de 2022 em Alegrete, a professora Eunice Dorneles.

O ato, também, contou com o Magistrado Rafael Echevarria Borba, Diretor do Foro, titular da Vara Criminal, Secretário de Educação – Rui Alexandre Medeiros, Vereador Jaime Duarte, Tenente Nei Machado(Brigada Militar) e integrantes de CTGs, Piquetes e público em geral.

O Desfile do Dia do Gaúcho, foi focado no tema da diversidade étnica. O evento que durou cerca de 3h foi aplaudido pelo grande público, na Praça Getúlio Vargas e demais imediações. Cerca de 4 mil cavalarianos participaram deste que foi um lindo recomeço, após dois anos de atividades suspensas ou com muitas restrições. Nenhum incidente foi registrado.