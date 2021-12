Homem é preso em via pública com produtos sem procedência

Na madrugada de quarta-feira(15), por volta das 5h, um indivíduo de alcunha Indio, foi detido pela guarnição da Brigada Militar ao ser flagrado com um botijão de gás e roupas infantis, em via pública.

Segundo informações dos policiais, uma moradora do bairro Saint Pastous teria denunciado que viu o homem em atitude suspeita e repassou as características à BM. Os PMs realizaram buscas e o interceptaram no bairro com os objetos, sem procedência.

Com a informação de que uma casa teria sido arrombada pouco antes da abordagem, os policiais foram ao endereço e constataram que a porta estava danificada, entretanto, o acusado negou autoria do furto. Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia e, posteriormente liberado pois não havia ninguém na residência, portanto, sem vítima para representar contra o acusado.

O material foi apreendido e o homem, que já tem passagens pela polícia, foi ouvido e liberado.