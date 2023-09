Homem é preso enquanto ameaçava ex- companheira e filhos

Share on Email

Na madrugada da última quarta-feira, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada para atender a uma ocorrência no bairro Favila. No local, os policiais fizeram contato com a vítima, de 39 anos, que destacou que seu ex-companheiro, de 51 anos, havia chegado à sua residência sob forte influência de álcool.

Além disso, manifestou comportamento agressivo e ameaçador. Ele insistia em entrar na casa e proferia ameaças de morte tanto à mulher quanto aos filhos, caso ela se recusasse a abrir o portão.

O indivíduo foi detido no próprio endereço da ocorrência, permitindo assim a proteção imediata da vítima e de seus filhos.

Após a prisão do acusado, todas as partes envolvidas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foram realizados os procedimentos de registro da ocorrência. Além disso, foi formalizada a solicitação de medidas protetivas em favor da vítima.